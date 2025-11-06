Участники получат подробную информацию о трамвае КТМ-5 — самой массовой модели в мире Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На улицах Перми 7 ноября состоится экскурсионная поездка на музейном трамвае КТМ-5. Мероприятие организовано для всех желающих.

«Отправление запланировано на 13:30 от разворотного кольца „Разгуляй“. Маршрут следования пройдет через остановки „Висим“, „Улицу Революции“ и завершится у сквера имени Олега Новоселова», — сообщает telegram-канал Пермский транспорт.

Во время поездки участники узнают об истории развития трамвайного сообщения в Перми, а также получат подробную информацию о трамвае КТМ-5 — самой массовой модели в мире. Участие в экскурсии бесплатное, однако требуется предварительная регистрация. Для записи необходимо направить заявку на электронный адрес: getpress2@yandex.ru. Организаторы отмечают, что количество мест в вагоне ограничено.

