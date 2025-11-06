Бакунов родился в 1985 году. В возрасте семи лет переехал в Бардымский округ. Там он окончил школу, а после получил высшее юридическое образование. С 2007 года работает в органах прокуратуры. Он работал в Осинском, а после Бардымском округах. С мая 2022 по октябрь 2025 года был прокурором Барды.