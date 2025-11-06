В Краснокамске назначен новый прокурор округа. Инсайд URA.RU подтвердился
Новым прокурорм Краснокамского округа стал Ринат Бакунов
Фото: Илья Московец © URA.RU
Ринат Бакунов назначен новым прокурором Краснокамского округа Пермского края. Соответствующий приказ подписан 30 октября Генпрокуратурой РФ, сообщается на сайте окружной администрации. О назначении Бакунова URA.RU сообщало еще в сентябре.
«30 октября Ринат Бакунов назначен на должность прокурора Краснокамского округа. До этого он был прокурором Бардымского округа», — отмечают в администрации.
Бакунов родился в 1985 году. В возрасте семи лет переехал в Бардымский округ. Там он окончил школу, а после получил высшее юридическое образование. С 2007 года работает в органах прокуратуры. Он работал в Осинском, а после Бардымском округах. С мая 2022 по октябрь 2025 года был прокурором Барды.
Предыдущий прокурор Краснокамского округа Михаил Третьяков покинул свою должность в начале сентября. Причиной стало истечение срока контракта. В беседе со СМИ он отмечал, что планирует отдыхать после увольнения, а после займется преподавательской карьерой.
