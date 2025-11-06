Логотип РИА URA.RU
Назван богатейший житель Пермского края по итогам 2024 года

Бизнесмен Кузяев из списка Forbes возглавил рейтинг самых богатых пермяков
06 ноября 2025 в 11:39
Он является единственным представителем Перми в списке Forbes

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Владелец АО «Эр-Телеком Холдинг» и бизнесмен Андрей Кузяев вновь занял первую строчку в списке наиболее обеспеченных жителей Перми и Пермского края. Соответствующий рейтинг топ-100 опубликовал информационный портал Properm.

«Сумма его активов превышает 162 млрд рублей. Согласно результатам 2024 года, совокупная капитализация личных активов единственного представителя Перми в списке Forbes Андрея Кузяева снизилась более чем на 10 млрд рублей. Компании, связанные с пермским IT-магнатом, также продемонстрировали сокращение годовых показателей выручки и чистой прибыли. При этом количество предприятий в портфеле Кузяева остается внушительным — их насчитывается свыше восьмидесяти», — пишет издание. 

По данным СМИ, несмотря на отсутствие публичной активности, миллиардер Кузяев продолжает фигурировать в верхних строчках политических рейтингов. Под управлением структур Кузяева находятся несколько пермских средств массовой информации. Наиболее значимым событием уходящего года для предпринимателя стало празднование 60-летнего юбилея. 

Продолжение после рекламы

На втором месте в рейтинге — миллиардер Александр Репин. Он владелец целого ряда бизнесов — от строительного и автомобильного «Сатурн-Р» до аграрного «Русь». Размер активов бизнесмена за 2024 год вырос на миллиард и оценивается в 16,7 млрд рублей. На третьей строчке расположился владелец ведущего в стране молочного и сыроваренного бизнеса Сергей Поздеев. Ему удалось более чем в 1,5 раза нарастить свои активы. Бенефициар «Нытвы» и «Юговского» увеличил за 2024 год свою долю в капитализации молокозаводов на 6 млрд рублей. Размер его активов оценивается в 16,3 млрд рублей. 

