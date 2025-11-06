В школе Романа Сакина интересные задания Фото: Данил Постаногов

В пермском Центре городской культуры открылась «Афинская школа». Это выставка-инсталляция художника Романа Сакина, которая представляет собой три школьных помещения: учебный класс, столовую и спальную. Но произведение Сакина не копия интерьеров школы древнего мира, а полноценное философское учение художника, которое он готов передать ученикам. Такой эксперимент уже проходил — на базе Третьяковской галереи люди год обучались в школе-инсталляции Сакина.

«Это не инсталляция в чистом виде. Вы не просто смотрите на нее, вас пустили внутрь. Вы находитесь внутри инсталляции. Это большая редкость, чтобы художник допустил кого-то в свое произведение. В основе инсталляции учение. Философское учение Романа Сакина. Это не выдумка, это настоящая школа — в Третьяковке Роман год учил в своей школе людей», — отметил на открытии выставки Антон Козлов, коллекционер современного российского искусства. По его словам, зрителю, который придет на выставку, предстоит раскатать весь клубок учения художника.

Как рассказывало URA.RU, в Перми Роман Сакин также проведет один учебный день в своей школе. На открытии он рассказал об идее своей работы.

«Изначально я придумал некую школу, которая никогда не существовала. Эту мистификацию я показал в виде инсталляции. Но в итоге мы эту школу сделали на самом деле, и теперь я не могу говорить, что это выдумка. Всего в моей школе было четыре урока: прогулка, труд, обед и тихий час. На каждый день выбиралась какая-то тема философская для размышлений. Принцип этой школы такой — никакой базы знаний не существует. Такое надо сделать усилие над собой. Осознаем мир как новорожденный осьминог, который ничего не знает. Родители осьминогов их ничему не учат, они познают мир с нуля. Вот здесь вроде есть школа и есть учение, но его как будто и нет. Потому что все учение рождают сами ученики», — пояснил Сакин.

На уроках Сакин предлагает темы для осознания мира, например «Самое хрупкое и самое прочное на свете». Все четыре урока посвящаются осознанию этих вещей. На улице во время прогулки ученики ищут что-то подходящее под тему: ранее находили бутылки и били их кирпичами, чтобы узнать, какие они хрупкие. На тихом часе можно полежать и подумать, что ты будешь делать на труде. А на труде нужно сделать произведение искусства на эту тему. На обеде из еды ученики также делают некую тематическую скульптуру, а потом съедают ее.