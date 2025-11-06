В Пермском крае введут выплаты для привлечения в полицию новых следователей
Выплата средств предусмотрена в три этапа
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Власти Пермского края приняли решение о предоставлении сотрудникам правоохранительных органов единовременных выплат из краевой казны в размере одного миллиона рублей. Однако данная мера социальной поддержки распространяется не на всех полицейских и будет реализовываться поэтапно. Соответствующее постановление правительства региона от 24 сентября 2025 года опубликовано на портале правовой информации.
«Право на получение выплат имеют исключительно следователи территориальных подразделений полиции региона, заключившие контракт о прохождении службы в период с 1 октября 2025 года по 31 октября 2028 года. Выплата средств предусмотрена в три этапа: по истечении первого года службы сотрудник получит 500 тысяч рублей, после второго года — 300 тысяч, а по завершении третьего года — 200 тысяч рублей», — сказано документе.
Данная инициатива направлена на решение острой кадровой проблемы в правоохранительных органах края. В настоящее время дефицит следователей в отдельных муниципальных образованиях достигает критических показателей — от 60 до 70 процентов от штатной численности. Подобная ситуация негативно сказывается на эффективности работы полиции. По результатам 2024 года показатель раскрываемости преступлений снизился до 45 процентов.
