В Перми разыскивают пропавшего школьника с микрорайона Вышка-2. Учащийся пятого класса ушел 5 ноября и до настоящего времени не вернулся домой.

«Пропал Максим Крысов, 10 лет. Не вернулся с прогулки. Инфорг поиска: Владимир 89824806071. Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 88007005452 (бесплатно на территории РФ) или инфоргу поиска», — сказано на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

Портал «В курсе.ру» уточняет, что мальчик ушел около 16:00 из квартиры, расположенной на Гашкова, 56. Он учится в гимназии №7. Мать Максима подтвердила, что местонахождение мальчика по-прежнему остается неизвестным. Родители уже подали заявление в правоохранительные органы и обратились за помощью к представителям поисково-спасательных отрядов. Добровольцы вели поиски ребенка в течение всей ночи.

По словам матери, семья недавно сменила место жительства, переехав на Вышку-2 из другого района краевого центра. В связи с этим у мальчика отсутствуют знакомые, к которым он мог бы направиться. Ранее подобных инцидентов с уходом сына из дома не было. Родители также просят всех, кто кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении ребенка, связаться с ними по телефонам: 89519399789 (Геннадий), 89091067627 (Наталья).