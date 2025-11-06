Десятки пермских предприятий попали в топ-400 крупнейших компаний Урала и Сибири

Наиболее крупная выручка - у компаний нефтегазового сектора Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири попали 41 предприятие Пермского края. Список предприятий был составлен журналом «Эксперт-Урал».

«Место компаний в рейтинге определялось путем их ранжирования по объему реализации продукции (работ, услуг) за 2024 год. В региональном разрезе рейтинга Пермский край представляет 41 компания. Среди них первая тройка выглядит так: „Лукойл-Пермь“ (3 место), группа „Уралкалий“ (9 место), группа „ЭР-Телеком Холдинг“ (38 место)», — сообщает издание.

Рейтинг формировался на основе анализа публичных данных компаний, корпоративной отчетности и анкетирования. В него вошли только те компании, которые предоставили публичный финансовый отчет за 2024 год. Неизменным остался лидер рейтинга — компания «Сургутнефтегаз». На второй позиции — компания «НОВАТЭК».

