Что известно о тобольском чиновнике Александрове, на которого завели уголовное дело

В Тюменской области появилось уголовное дело, фигурантом которого стал бывший временный руководитель тобольской районной администрации Максим Александров. Он был первым заместителем предыдущего главы района и должен был сам возглавить администрацию, однако не получил необходимой поддержки депутатов. Что известно о чиновнике, обвиненном в служебном подлоге — в материале URA.RU.

Карьера

По данным из открытых источников, Максим Александров работал в руководстве структур власти с начала «десятых» годов — он вел трудовую деятельность на территории Уватского и Тобольского районов, а также города Ишима Тюменской области. С 2010 по 2014 года чиновник возглавлял департамент городского хозяйства мэрии Ишима. Позднее, с 2017 по 2018 годы частично владел, а с 2017 по 2020 годы являлся директором частного ООО «АСУ» — сейчас им полностью владеет и управляет Татьяна Александрова.

С 2019 по 2020 год возглавлял принадлежащее администрации Уватского района коммунальное предприятие «Демьянское» — оно было ликвидировано на следующий год после ухода Александрова. В 2020 году, когда администрацию Тобольского района возглавил Леонид Митрюшкин, Максим Александров занял при нем позицию первого заместителя — курировал ЖКХ и строительство. Он сохранял эту должность и после отставки начальника в мае 2025 года.

Руководство самым протестным районом области

Вслед за отставкой экс-главы района Леонида Митрюшкина Максим Александров был назначен исполняющим обязанности главы муниципалитета. Предполагалось, что он станет постоянным главой администрации после того как пройдет через конкурс на должность и за его назначение проголосуют депутаты районной думы, рассказывают собеседники агентства в региональном политсообществе.

Получить власть с первой попытки не вышло — часть депутатов отказались поддерживать кандидатуру Александрова и он не набрал необходимого количества голосов. Планировалась еще одна попытка, в ходе которой решение об избрании принимали бы уже другие депутаты, однако в последний момент район решили доверить спикеру гордумы Тобольска Андрею Ходосевичу, а Максим Александров на конкурс не заявился.

Уголовное дело

В середине октября по региону разошлись слухи о том, что Максим Александров был задержан силовиками, а в администрацию нагрянули оперативники — информацию не подтверждали и не опровергали. Позднее, в связи с «временным отсутствием» Александрова руководить районом поручили другому заместителю главы.

В ноябре стало известно, что чиновника обвиняют по двум статям УК РФ — по части 3 статьи 33 (организатор преступления) и части 1 статьи 292 (служебный подлог). По решению суда, Максим Александров был отстранен от должности первого заместителя главы Тобольского района.