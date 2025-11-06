В Тюмени эвакуировали студентов колледжа
Эвакуация прошла на Холодильной
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Тюменском медицинском колледже из-за угрозы пожара эвакуировали студентов и сотрудников. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Горит медицинский колледж», — такой пост появился в telegram-канале «Тюмень №1». Судя по словам подписчиков, ЧП произошло в филиале образовательного учреждения на Холодильной.
На видео, приложенном к посту, можно наблюдать толпы студентов, находящихся на улице. На место уже прибыли пожарные.
На звонки журналиста в приемной колледжа не ответили. Комментарий от управления МЧС ожидается.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!