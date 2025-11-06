В Тюмени эвакуировали студентов колледжа

Эвакуация прошла на Холодильной Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменском медицинском колледже из-за угрозы пожара эвакуировали студентов и сотрудников. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Горит медицинский колледж», — такой пост появился в telegram-канале «Тюмень №1». Судя по словам подписчиков, ЧП произошло в филиале образовательного учреждения на Холодильной.

На видео, приложенном к посту, можно наблюдать толпы студентов, находящихся на улице. На место уже прибыли пожарные.

