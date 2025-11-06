Логотип РИА URA.RU
В Тюмени резко выросло число покалеченных горожан

В Тюмени из-за гололеда в три раза выросло число обращений к травматологам
06 ноября 2025 в 13:50
К травматологам обратились более 300 человек

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Число обращений тюменцев к травматологам за сутки выросло в три раза, травмы получили более 300 человек. Причиной стал гололед. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«За сутки в травматологический пункт Областной клинической больницы №2 обратились более 300 человек. Это в три раза больше, чем обычно», — рассказали власти.

Врачи предвидели подобную ситуацию, в связи с чем накануне — 5 ноября, время работы травмпунктов было продлено до 23:00. Доктора советуют горожанам выбирать устойчивую и нескользкую обувь, на опасных участках  — «семенить», обходить замерзшие лужи и люки и держаться за перила на лестницах. При получении травм или ушибов можно обратиться в любую городскую поликлинику, независимо от прикрепления.

