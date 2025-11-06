В Тюмени резко выросло число покалеченных горожан
К травматологам обратились более 300 человек
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Число обращений тюменцев к травматологам за сутки выросло в три раза, травмы получили более 300 человек. Причиной стал гололед. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.
«За сутки в травматологический пункт Областной клинической больницы №2 обратились более 300 человек. Это в три раза больше, чем обычно», — рассказали власти.
Врачи предвидели подобную ситуацию, в связи с чем накануне — 5 ноября, время работы травмпунктов было продлено до 23:00. Доктора советуют горожанам выбирать устойчивую и нескользкую обувь, на опасных участках — «семенить», обходить замерзшие лужи и люки и держаться за перила на лестницах. При получении травм или ушибов можно обратиться в любую городскую поликлинику, независимо от прикрепления.
