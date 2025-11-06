В Тюмени резко выросло число покалеченных горожан

К травматологам обратились более 300 человек Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Число обращений тюменцев к травматологам за сутки выросло в три раза, травмы получили более 300 человек. Причиной стал гололед. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«За сутки в травматологический пункт Областной клинической больницы №2 обратились более 300 человек. Это в три раза больше, чем обычно», — рассказали власти.