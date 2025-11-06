Стала известна дата ежегодного послания губернатора Тюменской области
В 2024 году губернатор Моор докладывал о положении дел в области 28 ноября
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Ежегодное послание губернатора Тюменской области Александра Моора к депутатам запланировано в конце осени. Соответствующий вопрос включили в повестку 43 заседания областной думы, которое состоится 27 ноября.
«Вопрос №1. „О послании губернатора Тюменской области Тюменской областной думе „О положении дел в области“, — говорится в перечне вопросов к заседанию, опубликованном на официальном сайте регпарламента.
На том же заседании депутаты планируют в первом чтении рассмотреть трехлетний проект регионального бюджета — на следующий день парламентарии будут рассматривать законопроект во втором и третьем окончательном чтениях. Ранее URA.RU сообщало, о чем Александр Моор говорил в послании 2024 года.
