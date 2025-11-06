В Тюмени спустя шесть лет разработали проект реставрации сельхозакадемии, есть одно но

Проект разрабатывали с 2019 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени спустя шесть лет разработали и согласовали проект реконструкции здания бывшей сельхозакадемии на улице Республики, заключение госэкспертизы также получено. Но разрешение на проведение ремонта не выдавали, рассказали URA.RU в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона. Кроме того, обязанность по сохранению здания лежит на РФ как на собственнике объекта.

«Для объекта разработана и согласована комитетом проектная документация, получены положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы и государственной экспертизы проектной документации. Разрешение на проведение работ по реставрации объекта не выдавалось. В связи с этим вопрос о сроках выполнения и объемах финансирования работ является преждевременным», — рассказали URA.RU в комитете.