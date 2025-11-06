Тюменские предприниматели разочаровались в автобизнесе
После завершения сезона шиномонтажа доход автобизнеса упадет до минимальных значений
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени нарастает волна продаж автосервисных мастерских и автомоек. Все большее количество предпринимателей разочаровывается в этом бизнесе, пояснил URA.RU на правах анонимности участник этого рынка.
«Сейчас только кажется, что автомойки и автомастерские живут как раньше. На самом деле из-за санкций и параллельного импорта бизнес испытывает очень жесткие трудности. Автозапчасти везти дорого, автохимия отечественная не может полностью заменить то, чем пользовались раньше. Многие стоят перед выбором: адекватно повысить цены и потерять клиентов; или сдерживать рост цен и работать с минимальной маржинальностью», — отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что в этом сегменте рынка средняя маржинальность сейчас не превышает 4-6%, а основная прибыль очень зависит от сезонности. «Сейчас опоздавшие переобуют свои авто — и все, до весны и дождей особого вала заказов можно не ждать», — сообщил источник URA.RU.
Вал продаж автосервисных мастерских и автомоек подтверждает и сайт брокера «Бизнес Маркет». В настоящий момент на экспозиции находится больше 50 таких предприятий. Эксперты называют ситуацию в Тюмени скорее исключением, чем правилом федерального масштаба.
«Более вероятное объяснение — собственники диверсифицируют активы или переходят на новый уровень развития, заменяя несколько небольших точек на один крупный современный комплекс. Перспективы автосервисного бизнеса остаются позитивными. Прогнозируется, что услуги СТО подорожают на 25-30% из-за роста стоимости запчастей и дефицита квалифицированных кадров, но это делает бизнес более маржинальным для тех, кто уже работает на рынке», — пояснил URA.RU владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.
Ранее URA.RU отметило, что в Тюмени сейчас наблюдается пик спроса на услуги шиномонтажных мастерских. Во многих из них очередь расписана до конца ноября.
