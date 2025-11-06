В Тюмени начали возводить главный каток города. Фото
Каток будет работать на Цветном бульваре
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
На Цветном бульваре в Тюмени начали возводить главный городской каток. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. В прошлом году горожане здесь впервые отметили новогоднюю ночь.
«Уже огорожена территория катка. На месте работают строители», — сообщает фотокорреспондент агентства.
В прошлом году «Улетный каток» открыли в Тюмени 20 декабря. Тогда же впервые тюменцы смогли массово отпраздновать новогоднюю ночь на Цветном бульваре.
Каток традиционно возводят на Цветном бульваре
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
