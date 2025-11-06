Логотип РИА URA.RU
В Тюмени начали возводить главный каток города. Фото

На Цветном бульваре в Тюмени начали возводить «Улетный каток»
06 ноября 2025 в 14:44
Каток будет работать на Цветном бульваре

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Цветном бульваре в Тюмени начали возводить главный городской каток. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. В прошлом году горожане здесь впервые отметили новогоднюю ночь.

«Уже огорожена территория катка. На месте работают строители», — сообщает фотокорреспондент агентства.

В прошлом году «Улетный каток» открыли в Тюмени 20 декабря. Тогда же впервые тюменцы смогли массово отпраздновать новогоднюю ночь на Цветном бульваре.

Каток традиционно возводят на Цветном бульваре

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

