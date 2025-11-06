Логотип РИА URA.RU
В тюменском аэропорту появилась бесплатная вода

В аэропорту Рощино установили питьевые фонтанчики
06 ноября 2025 в 14:34
Бесплатная вода стала доступна после рекомендаций УФАС

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В тюменском Рощино установили питьевые фонтанчики, из которых пассажиры могут бесплатно набрать воду. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

«В аэропорту Рощино установлены питьевые фонтанчики. Теперь пассажиры могут утолить жажду и бесплатно наполнить свои бутылки», — сообщили в пресс-службе.

Фонтанчики установлены в двух зонах вылета — для внутренних и международных рейсов. Как ранее писало URA.RU, обеспечить пассажирам доступ к бесплатной воде аэропорту рекомендовали в управлении Федеральной антимонопольной службы.

