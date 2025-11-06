Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Банки дадут тюменскому правительству кредитов на 11 миллиардов рублей

Правительство Тюменской области получит 11 кредитных линий в банках РФ
06 ноября 2025 в 13:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кредитные линии тюменскому правительству предоставят два банка

Кредитные линии тюменскому правительству предоставят два банка

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Првительство Тюменской области заключило 11 контрактов с двумя банками на открытие кредитных линий по миллиарду рублей каждая. Деньги пойдут на погашение дефицита бюджетных средств и перекрытие кассовых разрывов, сообщает портал госзакупок.

«Заключено 10 контрактов с „Совкомбанком“ и один контракт с „ВТБ“. В каждом случае речь идет о кредитной линии в один миллиард рублей», — говорится в сообщениях портала.

Отмечается, что стоимость контрактов варьируется в пределах от 190 до 204 миллионов рублей. Кредитные линии будут действовать ровно год начиная с 18 ноября. В настоящий момент заключения контрактов ждет еще пять закупок — по данным единой информационной системы, они признаны состоявшимися. 

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказало, что региональное правительство уже брало кредитов на 6,3 миллиарда рублей в сентябре и октябре. Необходимость в этом возникла из-за кассовых разрывов в результате снижения доходной части бюдждета.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал