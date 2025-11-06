Банки дадут тюменскому правительству кредитов на 11 миллиардов рублей
Кредитные линии тюменскому правительству предоставят два банка
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Првительство Тюменской области заключило 11 контрактов с двумя банками на открытие кредитных линий по миллиарду рублей каждая. Деньги пойдут на погашение дефицита бюджетных средств и перекрытие кассовых разрывов, сообщает портал госзакупок.
«Заключено 10 контрактов с „Совкомбанком“ и один контракт с „ВТБ“. В каждом случае речь идет о кредитной линии в один миллиард рублей», — говорится в сообщениях портала.
Отмечается, что стоимость контрактов варьируется в пределах от 190 до 204 миллионов рублей. Кредитные линии будут действовать ровно год начиная с 18 ноября. В настоящий момент заключения контрактов ждет еще пять закупок — по данным единой информационной системы, они признаны состоявшимися.
Ранее URA.RU рассказало, что региональное правительство уже брало кредитов на 6,3 миллиарда рублей в сентябре и октябре. Необходимость в этом возникла из-за кассовых разрывов в результате снижения доходной части бюдждета.
