Банки дадут тюменскому правительству кредитов на 11 миллиардов рублей

Првительство Тюменской области заключило 11 контрактов с двумя банками на открытие кредитных линий по миллиарду рублей каждая. Деньги пойдут на погашение дефицита бюджетных средств и перекрытие кассовых разрывов, сообщает портал госзакупок.

«Заключено 10 контрактов с „Совкомбанком“ и один контракт с „ВТБ“. В каждом случае речь идет о кредитной линии в один миллиард рублей», — говорится в сообщениях портала.

Отмечается, что стоимость контрактов варьируется в пределах от 190 до 204 миллионов рублей. Кредитные линии будут действовать ровно год начиная с 18 ноября. В настоящий момент заключения контрактов ждет еще пять закупок — по данным единой информационной системы, они признаны состоявшимися.

