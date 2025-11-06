Тюменцы массово скупают «ледоходы» на обувь
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жители Тюмени массово скупают противоскользящие накладки на обувь. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил продавец одного из популярных интернет-магазинов Семен Иванов.
«В ноябре взлетели продажи на „ледоходы“ — пластиковые накладки с шипами на обувь. Заказы поступают сотнями от жителей Тюмени и Тюменской области. В ХМАО и ЯНАО начался спрос еще в середине октября, а жители областной столицы активизировались сейчас», — сообщил продавец.
По его словам, за первые пять дней ноября горожане оформили 1 350 заказов — это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Ранее стало известно, что в Тюмени резко увеличилось количество травм среди населения. За одни сутки к травматологам обратилось в три раза больше людей, пострадало более 300 горожан.
