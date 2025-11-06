Логотип РИА URA.RU
Тюменцы массово скупают «ледоходы» на обувь

В Тюмени вырос спрос на противогололедные накладки на обувь
06 ноября 2025 в 14:05
Тюменцы массово покупают накладки с шипами на обувь

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тюмени массово скупают противоскользящие накладки на обувь. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил продавец одного из популярных интернет-магазинов Семен Иванов.

«В ноябре взлетели продажи на „ледоходы“ — пластиковые накладки с шипами на обувь. Заказы поступают сотнями от жителей Тюмени и Тюменской области. В ХМАО и ЯНАО начался спрос еще в середине октября, а жители областной столицы активизировались сейчас», — сообщил продавец.

По его словам, за первые пять дней ноября горожане оформили 1 350 заказов — это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Ранее стало известно, что в Тюмени резко увеличилось количество травм среди населения. За одни сутки к травматологам обратилось в три раза больше людей, пострадало более 300 горожан.

