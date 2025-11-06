Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

Тюменцев предупредили об опасном природном явлении

В Тюмени 7 ноября ожидается сильная магнитная буря
06 ноября 2025 в 15:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Магнитная буря может оказать серьезное влияние на самочувствие

Магнитная буря может оказать серьезное влияние на самочувствие

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюмени 7 ноября ожидается сильная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН. В связи с этим восприимчивым людям грозят головные боли и скачки давления.

«Тюмень, 7 ноября. Прогноз магнитных бурь: сильная буря. Пиковая активность: 06:00, 15:00», — говорится на сайте лаборатории.

Магнитные колебания будут то усиливаться, то слабеть в течение всего дня. Однако магнитосфера будет неспокойной на протяжении всего 7 ноября.

Продолжение после рекламы

В подобной ситуации у восприимчивых к погодным изменениям людей могут появиться головные боли и скачки давления, повысятся утомляемость и риски тромбозов. Следить за своим самочувствием особенно важно тем, у кого имеются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал