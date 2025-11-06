Тюменцев предупредили об опасном природном явлении

Магнитная буря может оказать серьезное влияние на самочувствие Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюмени 7 ноября ожидается сильная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН. В связи с этим восприимчивым людям грозят головные боли и скачки давления.

«Тюмень, 7 ноября. Прогноз магнитных бурь: сильная буря. Пиковая активность: 06:00, 15:00», — говорится на сайте лаборатории.

Магнитные колебания будут то усиливаться, то слабеть в течение всего дня. Однако магнитосфера будет неспокойной на протяжении всего 7 ноября.

