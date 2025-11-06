Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

Тюменцы бросились скупать билеты на новогодние спектакли

В Тюмени заканчиваются места на новогодние спектакли
06 ноября 2025 в 13:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На "Щелкунчик" раскупают билеты в первую очередь

На «Щелкунчик» раскупают билеты в первую очередь

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Тюмени начали заранее скупать билеты на новогодние спектакли. По словам горожан, на одни из самых популярных спектаклей остались единичные места.

«Уже появилась афиша на новогодние спектакли. И на некоторые из них уже раскуплена большая часть билетов. На „Щелкунчика“, к примеру, в декабре уже не попасть», — рассказали читатели агентства.

Новогодние спектакли в Тюмени начнут показывать с конца ноября. Основная часть сосредоточена на выходные в декабре и праздничный дни в январе. По данным сайтов Тюменского кукольного театра, ДК «Нефтяника» и сервиса «Яндекс Афиша», на часть спектаклей «Щелкунчик», «Новогоднее чудо», «Новогодняя Детскотека», «Дитя и волшебство» выкуплены почти все билеты. В прошлом году билеты на самые востребованные постановки раскупили уже в конце октября. 

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Билеты на спектакль «Дитя и волшебство»

Фото: Яндекс Афиша

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал