Тюменцы бросились скупать билеты на новогодние спектакли
На «Щелкунчик» раскупают билеты в первую очередь
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Жители Тюмени начали заранее скупать билеты на новогодние спектакли. По словам горожан, на одни из самых популярных спектаклей остались единичные места.
«Уже появилась афиша на новогодние спектакли. И на некоторые из них уже раскуплена большая часть билетов. На „Щелкунчика“, к примеру, в декабре уже не попасть», — рассказали читатели агентства.
Новогодние спектакли в Тюмени начнут показывать с конца ноября. Основная часть сосредоточена на выходные в декабре и праздничный дни в январе. По данным сайтов Тюменского кукольного театра, ДК «Нефтяника» и сервиса «Яндекс Афиша», на часть спектаклей «Щелкунчик», «Новогоднее чудо», «Новогодняя Детскотека», «Дитя и волшебство» выкуплены почти все билеты. В прошлом году билеты на самые востребованные постановки раскупили уже в конце октября.
Билеты на спектакль «Дитя и волшебство»
Фото: Яндекс Афиша
