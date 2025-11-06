Тюменцы бросились скупать билеты на новогодние спектакли

«Уже появилась афиша на новогодние спектакли. И на некоторые из них уже раскуплена большая часть билетов. На „Щелкунчика“, к примеру, в декабре уже не попасть», — рассказали читатели агентства.

Новогодние спектакли в Тюмени начнут показывать с конца ноября. Основная часть сосредоточена на выходные в декабре и праздничный дни в январе. По данным сайтов Тюменского кукольного театра, ДК «Нефтяника» и сервиса «Яндекс Афиша», на часть спектаклей «Щелкунчик», «Новогоднее чудо», «Новогодняя Детскотека», «Дитя и волшебство» выкуплены почти все билеты. В прошлом году билеты на самые востребованные постановки раскупили уже в конце октября.