В Тюмени перестали работать три аттракциона

Карусели перестали работать из-за снега Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на Цветном бульваре перестали работать аттракционы паровозик «Цирковой», «Остров сокровищ» и автодром. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил по телефону администратор комплекса.





«Осенью все карусели не могут работать. Сейчас временно приостановлена работа аттракционов паровозик „Цирковой“, „Остров сокровищ“ и автодром. Остальные карусели, несмотря на снежную погоду, работают», — сообщил администратор.



