В Тюмени перестали работать три аттракциона

06 ноября 2025 в 15:11
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на Цветном бульваре перестали работать аттракционы паровозик «Цирковой», «Остров сокровищ» и автодром. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил по телефону администратор комплекса.


«Осенью все карусели не могут работать. Сейчас временно приостановлена работа аттракционов паровозик „Цирковой“, „Остров сокровищ“ и автодром. Остальные карусели, несмотря на снежную погоду, работают», — сообщил администратор.


Часть каруселей может работать и в холодную погоду. Например, билеты круглый год продают на колесо обозрения и «Роскошную карусель». В прошлом году аттракционы начали закрываться уже 30 октября.

