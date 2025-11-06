В Тюмени перестали работать три аттракциона
Карусели перестали работать из-за снега
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени на Цветном бульваре перестали работать аттракционы паровозик «Цирковой», «Остров сокровищ» и автодром. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил по телефону администратор комплекса.
«Осенью все карусели не могут работать. Сейчас временно приостановлена работа аттракционов паровозик „Цирковой“, „Остров сокровищ“ и автодром. Остальные карусели, несмотря на снежную погоду, работают», — сообщил администратор.
Часть каруселей может работать и в холодную погоду. Например, билеты круглый год продают на колесо обозрения и «Роскошную карусель». В прошлом году аттракционы начали закрываться уже 30 октября.
