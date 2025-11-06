Фестиваль моноспектаклей в Перми раскрыл афишу

В Перми в конце ноября стартует XII фестиваль-конкурс моноспектаклей «Монофест». Организаторы сегодня раскрыли точную афишу и начали продажу билетов на показы.

«Для конкурсного участия экспертный совет под председательством Татьяны Тихоновец из 121 заявки выбрал 10 постановок. В 2025 году география участников — Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Калуга, Казань, Глазов и Баня-Лука (Босния и Герцеговина)», — сообщается в telegram-канале «Монофеста».

Начнется фестиваль за день до официального открытия в Лысьве. Здесь на сцене местного драмтеатра боснийский артист Раде Костич покажет свою работу о Чарли Чаплине «Моя война» (12+). Это одна из самых неординарных постановок в репертуаре фестиваля, признают организаторы. Завершится «Монофест» постановкой члена жюри фестиваля, народного артиста РФ Петра Семака, который 1 декабря сыграет часовой монолог «Театр в лицах» (12+).