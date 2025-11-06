Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

В Пермском крае две фуры попали в ДТП. Фото

06 ноября 2025 в 14:04
Большегруз вылетел с дороги (архивное фото)

Большегруз вылетел с дороги (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием большегрузов. Так, в одном случае по дороге в город Яйва фура вылетела с дороги, в другом в фуру въехал «Опель».

«Фура вылетела с дороги, двигаясь в сторону Яйвы. В сторону Кизела. „Опель“ въехал в грузовик. На трассе слякоть, аккуратнее!» — поделились очевидцы информацией в соцсети «ВКонтакте». URA.RU обратилось за комментариями в региональные управление ГИБДД, а также министерство здравоохранения. Ответ ведомств на запрос редакции ожидается.

Накануне. 5 ноября ГУ МЧС по Прикамью предупредило участников дорожного движения о неблагоприятных погодных условиях. В ведомстве рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и учитывать состояние дорог.

Фура оказалась на обочине

Фото: Услышано Валексе, VK

