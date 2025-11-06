Тренировку проводят для улучшения координации действий должностных лиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяков предупредили о тренировке по беспилотной опасности с 14:00 6 ноября. Рассылка начала приходить от РСЧС.

«Тренировка! „Беспилотная опасность“ объявлена на территории Пермского края 6 ноября в 14:00. Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб — 112», — говорится в сообщении.

Ранее министерство территориальной безопасности Пермского края предупреждало о проведении командно-штабной тренировки. Она направлена на совершенствование алгоритмов передачи сигналов и координации действий должностных лиц.

