В Пермском крае объявлена тренировка по беспилотной опасности. Скрин

06 ноября 2025 в 14:21
Тренировку проводят для улучшения координации действий должностных лиц

Тренировку проводят для улучшения координации действий должностных лиц

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяков предупредили о тренировке по беспилотной опасности с 14:00 6 ноября. Рассылка начала приходить от РСЧС.

«Тренировка! „Беспилотная опасность“ объявлена на территории Пермского края 6 ноября в 14:00. Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб — 112», — говорится в сообщении.

Ранее министерство территориальной безопасности Пермского края предупреждало о проведении командно-штабной тренировки. Она направлена на совершенствование алгоритмов передачи сигналов и координации действий должностных лиц.

Тренировка началась в 14:00

Фото: скрин приложения МЧС России

