В Перми сдали в металлолом скульптуры, стоявшие перед «Кристаллом»
Фигуры демонтировали из-за ремонта Комсомольского проспекта и не установили обратно
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Скульптуры, которые украшали площадь перед бывшим кинотеатром «Кристалл» в Перми, обнаружили в пункте приема металлолома. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на читательницу, приславшую фотографии арт-объектов.
«Читательница прислала фото с пункта приема металлолома. Она обнаружила там скульптуры „Медведь Потапка“, „Котофеич“ и „Парад планет“, — пишет 59.RU.
Арт-объекты появились перед «Кристаллом» в 2011 году. Их изготовили для фестиваля современной пластики «Сезон искусства» (0+). В 2020 году фигуры демонтировали из-за ремонта Комсомольского проспекта. После окончания работ их не вернули на прежнее место. В 2021 году пресс-служба мэрии Перми сообщила изданию, что фигуры находятся на складах музея современного искусства PERMM.
Это не первый случай обнаружения пермских скульптур в пункте приема металлолома. Ранее URA.RU рассказывало, что в Кунгуре нашли скульптуру «Мечтатель», которая была создана для фестиваля «Белые ночи». Фигуру человека с крыльями бабочки восстановили и установили на местном аэродроме «Мыльники».
