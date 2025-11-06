В Перми сдали в металлолом скульптуры, стоявшие перед «Кристаллом»

Фигуры демонтировали из-за ремонта Комсомольского проспекта и не установили обратно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Скульптуры, которые украшали площадь перед бывшим кинотеатром «Кристалл» в Перми, обнаружили в пункте приема металлолома. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на читательницу, приславшую фотографии арт-объектов.

«Читательница прислала фото с пункта приема металлолома. Она обнаружила там скульптуры „Медведь Потапка“, „Котофеич“ и „Парад планет“, — пишет 59.RU.

Арт-объекты появились перед «Кристаллом» в 2011 году. Их изготовили для фестиваля современной пластики «Сезон искусства» (0+). В 2020 году фигуры демонтировали из-за ремонта Комсомольского проспекта. После окончания работ их не вернули на прежнее место. В 2021 году пресс-служба мэрии Перми сообщила изданию, что фигуры находятся на складах музея современного искусства PERMM.

