Пермский ученый рассказал, зачем мошенники взламывают «умные» гаджеты

За первые девять месяцев 2025 года число кибератак с использованием уязвимостей программного обеспечения и «умных гаджетов» на рабочих местах возросло на 124%. Подобные инциденты уже затронули свыше 300 российских компаний. Хакеры чаще всего применяют для проведения атак бытовую технику. Ученый Пермского Политеха объяснил URA.RU принцип действия данного механизма и обозначил потенциальные угрозы, исходящие даже от обычных кружек с функцией подогрева.

«Технологии преобразуют повседневные предметы в интеллектуальные устройства, которые способны самостоятельно осуществлять обмен информацией по сети без вмешательства пользователя. В качестве примера можно привести кофемашину, запускающую приготовление напитка по сигналу будильника, спортивную обувь, передающую данные о пройденном расстоянии на смарт-часы, холодильник с функцией автоматического заказа продуктов, а также устройство для поддержания заданной температуры напитков, управляемое через мобильное приложение», — отмечает кандидат технических наук, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Даниил Курушин.

По его словам, сценарий превращения безвредного бытового устройства в уязвимое звено системы защиты информации не является новым. Любое устройство с доступом к интернету потенциально способно передавать информацию во внешнюю среду. Оно обладает достаточным уровнем «интеллекта» для распознавания голосовых команд или выполнения определенных задач.

Подобные устройства при синхронизации со смартфоном посредством приложения могут накапливать сведения о привычках владельца. Такая информация представляет интерес для маркетинговых организаций, применяющих ее для персонализированной рекламы, поясняет эксперт.