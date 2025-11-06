ФСИН будет готовить кадры для других стран в пермском институте

Обучение иностранных слушателей, вероятнее всего, будет организовано на коммерческой основе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ФСИН разработала инициативу по закреплению за подведомственными образовательными учреждениями полномочий по подготовке специалистов пенитенциарных служб иностранных государств. Соответствующие положения включены в проект изменений к приказу, определяющему порядок осуществления научной и образовательной деятельности в рамках системы ФСИН. В перечне таких образовательных учреждений есть пермское учебное заведение.

«На сегодняшний день подготовку профильных специалистов осуществляют Академия ФСИН России, расположенная в Рязани, институты в Владимире, Самаре, Вологде, Воронеже, Кузбассе, Пскове и Перми. А также специализированные институты, реализующие программы повышения квалификации», — пишет газета «Ведомости» в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Пермского института ФСИН. Ответ ожидается.

Как полагает секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, обучение иностранных слушателей, вероятнее всего, будет организовано на коммерческой основе. Это откроет возможности для привлечения дополнительного финансирования, в том числе для повышения уровня заработной платы преподавательского состава.

