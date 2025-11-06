В Перми окончены поиски ребенка, которого искали почти сутки
ГУ МВД: школьник, ушедший из дома в Перми, найден
06 ноября 2025 в 13:06
Поисками школьника занимались полицейские и волонтеры
В Перми завершены поиски ребенка, который пропал 5 ноября в микрорайоне Вышка 2. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Ребенка обнаружили сотрудники полиции. Поиски завершены», — уточнили в ведомстве.
Ученик 5 класса вернулся домой после уроков 5 ноября. Потом ушел на прогулку и пропал. Почти сутки мальчика искали сотрудники полиции и волонтеры.
