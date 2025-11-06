Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Пермском крае завершились учения по беспилотной опасности. Скрин

06 ноября 2025 в 15:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сообщение пришло пермякам в приложении МЧС России

Сообщение пришло пермякам в приложении МЧС России

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае завершилась тренировка по беспилотной опасности в 15:20 6 ноября. Сообщение об этом поступило от РСЧС.

«Тренировка! В 15:20 отбой „Беспилотной опасности“. Телефон 112», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что командно-штабная тренировка по беспилотной опасности началась в 14:00 6 ноября. Она проводится для совершенствование алгоритмов передачи сигналов и координации действий должностных лиц.

Учения продолжались 1 час 20 минут

Фото: скрин из приложения МЧС России

Материал из сюжета:

Беспилотная опасность в Пермском крае

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал