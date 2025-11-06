В Пермском крае завершились учения по беспилотной опасности. Скрин
06 ноября 2025 в 15:38
Сообщение пришло пермякам в приложении МЧС России
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Пермском крае завершилась тренировка по беспилотной опасности в 15:20 6 ноября. Сообщение об этом поступило от РСЧС.
«Тренировка! В 15:20 отбой „Беспилотной опасности“. Телефон 112», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что командно-штабная тренировка по беспилотной опасности началась в 14:00 6 ноября. Она проводится для совершенствование алгоритмов передачи сигналов и координации действий должностных лиц.
Учения продолжались 1 час 20 минут
Фото: скрин из приложения МЧС России
