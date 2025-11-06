В Челябинской области завершается пожароопасный сезон

Пожарная опасность в лесах с приходом зимы сошла на нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области с завтрашнего дня завершается пожароопасный сезон. Информация об этом указана в постановлении областного правительства.

«В связи со снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах Правительство Челябинской области постановляет: пожароопасный сезон в лесах Челябинской области считать завершенным с 7 ноября 2025 года», — говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.