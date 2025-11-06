Логотип РИА URA.RU
В Челябинской области завершается пожароопасный сезон

06 ноября 2025 в 16:19
Пожарная опасность в лесах с приходом зимы сошла на нет

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области с завтрашнего дня завершается пожароопасный сезон. Информация об этом указана в постановлении областного правительства. 

«В связи со снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах Правительство Челябинской области постановляет: пожароопасный сезон в лесах Челябинской области считать завершенным с 7 ноября 2025 года», — говорится в документе, размещенном на портале правовой информации. 

Сезон в 2025 году начался с 25 марта. Под исключение попали районы горно-заводской зоны — там пожароопасный сезон начался с 5 апреля. 

