Еще один аэропорт в Челябинской области перешел на зимний режим работы

Из аэропорта Магнитогорска доступно пять прямых направлений Фото: Илья Московец © URA.RU

Аэропорт Магнитогорска Челябинской области перешел к работе по зимнему расписанию. Вылеты доступны по пяти направлениям, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«В этом сезоне из нашей воздушной гавани будет доступно пять прямых направлений на внутренних авиалиниях. В Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Казань», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале.

В Москву в зимний период запланировано до двух рейсов в сутки. Направление представит авиакомпания «Аэрофлот». В Санкт-Петербург и Сочи полеты осуществляет авиакомпании «Северный ветер», в Казань — «ЮВТ АЭРО». В Минеральные Воды до трех рейсов в неделю будет выполнять авиакомпания «Азимут».

На зимнее расписание работы ранее перешел аэропорт в Челябинске. С 26 октября в расписании доступны 20 прямых авианаправлений, включая перелеты по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья.