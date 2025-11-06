Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Еще один аэропорт в Челябинской области перешел на зимний режим работы

Аэропорт в Магнитогорске перешел на зимний режим работы
06 ноября 2025 в 16:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Из аэропорта Магнитогорска доступно пять прямых направлений

Из аэропорта Магнитогорска доступно пять прямых направлений

Фото: Илья Московец © URA.RU

Аэропорт Магнитогорска Челябинской области перешел к работе по зимнему расписанию. Вылеты доступны по пяти направлениям, сообщила пресс-служба воздушной гавани. 

«В этом сезоне из нашей воздушной гавани будет доступно пять прямых направлений на внутренних авиалиниях. В Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Казань», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале. 

В Москву в зимний период запланировано до двух рейсов в сутки. Направление представит авиакомпания «Аэрофлот». В Санкт-Петербург и Сочи полеты осуществляет авиакомпании «Северный ветер», в Казань — «ЮВТ АЭРО». В Минеральные Воды до трех рейсов в неделю будет выполнять авиакомпания «Азимут». 

Продолжение после рекламы

На зимнее расписание работы ранее перешел аэропорт в Челябинске. С 26 октября в расписании доступны 20 прямых авианаправлений, включая перелеты по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья. 

В стерильной зоне аэропортов Челябинска и Магнитогорска установили фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Возможность бесплатно утолить жажду улучшит условия пребывания пассажиров, отметили в пресс-служба УФАС. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал