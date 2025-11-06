Суд не стал наказывать власти трех регионов по иску экс-владельцев «Арианта»

Наказать власти за приватизацию «Арианта» бывшим собственникам опять не удалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд снова отказался наказывать власти трех регионов по иску бывших собственников национализированного челябинского холдинга «Ариант». Как заявили в пресс-службе суда, апелляционную жалобу арбитраж отклонил.

«Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО „Группа компаний Ариант“, Александра и Людмилы Аристовых, Александра и Елены Кретовых— без удовлетворения», — отметили в суде. Резолютивную часть постановления арбитраж огласил 6 ноября.

Истцы требовали взыскать с государственных органов один миллион рублей в счет компенсации убытков, которые, по их мнению, были причинены в результате национализации холдинга. Ранее челябинский арбитражный суд уже отказал в удовлетворении этих требований.

Решение было принято в рамках продолжающегося правового спора, связанного с переходом активов холдинга под контроль государства весной 2024 года. Национализация затронула четыре компании после аналогичных мер в отношении Челябинского электрометаллургического комбината.