Суд не стал наказывать власти трех регионов по иску экс-владельцев «Арианта»
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд снова отказался наказывать власти трех регионов по иску бывших собственников национализированного челябинского холдинга «Ариант». Как заявили в пресс-службе суда, апелляционную жалобу арбитраж отклонил.
«Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО „Группа компаний Ариант“, Александра и Людмилы Аристовых, Александра и Елены Кретовых— без удовлетворения», — отметили в суде. Резолютивную часть постановления арбитраж огласил 6 ноября.
Истцы требовали взыскать с государственных органов один миллион рублей в счет компенсации убытков, которые, по их мнению, были причинены в результате национализации холдинга. Ранее челябинский арбитражный суд уже отказал в удовлетворении этих требований.
Решение было принято в рамках продолжающегося правового спора, связанного с переходом активов холдинга под контроль государства весной 2024 года. Национализация затронула четыре компании после аналогичных мер в отношении Челябинского электрометаллургического комбината.
Национализация «Арианта» состоялась весной 2024 года, когда четыре компании группы перешли под контроль государства. Это решение последовало за аналогичными мерами в отношении Челябинского электрометаллургического комбината после выявления нарушений при приватизации предприятий. Бывшие собственники утверждали, что в неправильной приватизации виноваты региональные власти, вследствие чего бизнесмены вынуждены расплачиваться из-за принятых решений взысканными с них миллиардами рублей.
