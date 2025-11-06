Сергей Хабиров отправлен в СИЗО Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Тракторозаводский райсуд Челябинска 6 ноября арестовал на два месяца экс-главу МУП «ПОВВ» Сергея Хабирова, задержанного ФСБ по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Хабирова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 января 2026 года», — зачитал решение судья Артем Шагиахметов.

Хабирову 59 лет, у него трое детей, один из которых — несовершеннолетний. Работает в ООО «НЭК Ресурс». Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 5 января. Следствие мотивировало эту меру тем, что, что Хабиров может скрыться от следствия и суда. Не раз ранее выезжал из страны и области. Имеет различные паспорта.

Хабиров подчеркнул, что прекратил работу в МУП «ПОВВ год назад, никаких связей с предприятием не имеет. Сотрудничает со следствием. Адвокат Хабирова заявил, что все доводы следствия голословны. Обвинения не конкретизированы. Он добавил, что не имеется информации о давлении его доверителя на свидетелей. Защита просила отправить Хабирова под домашний арест в его квартире в таунхаусе в поселке Благодатово или отпустить под залог в 500 тысяч рублей. Родственники собрали сумму, деньги находились при адвокате Андрее Шундееве. Однако суд согласился с доводами обвинения. На вопросы журналистов в ходе судебного заседания Хабиров отвечать отказался.

Хабиров был задержан 5 ноября. К нему домой пришли сотрудники ФСБ и СК. Ему объяснили суть подозрений и доставили в отдел. Там ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в июле 2024 года Хабиров, будучи главой МУП «ПОВВ», вступил в преступный сговор. В схему вошли Александр Шишков, занимавший при Хабирове пост главного инженера и директор ООО «Проекты и Решения» Михаил Волков. Предварительно, они заключили несколько контрактов на выполнение работ по устранению аварий на уличных сетях в Ленинском и Калининском районах Челябинска. При этом стоимость работ по вышеуказанным договорам была завышена более чем на 116,5 млн рублей. Что известно об уголовных делах в МУП «ПОВВ» — в материале URA.RU.