Автомобиль влетел под грузовик и загорелся на трассе Курган-Тюмень. Фото, видео
ДТП с возгоранием произошло на трассе Курган-Тюмень
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Курганской области произошло ДТП с возгоранием на трассе в тюменском направлении. Недалеко от села Белозерское легковой автомобиль влетел под грузовой фургон, после чего произошло возгорание. Очевидцы выложили видео и фото ДТП в соцсетях.
«Автомобиль вспыхнул после столкновения на трассе. <…> Авария произошла накануне в Белозерском округе, возле деревни Березово», — сообщается в паблике «Интересный Курган» соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, легковой автомобиль врезался в грузовик, после чего транспортные средства охватил огонь. Авария произошла в 60 км от Кургана в сторону Тюмени.
Автомобиль влетел под грузовик на трассе Курган - Тюмень
Фото: ВК Интересный Курган
Редакция запросила информацию в Госавтоинспекции региона. Ответ ожидается.
