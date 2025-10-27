В Курганской области произошло ДТП с возгоранием на трассе в тюменском направлении. Недалеко от села Белозерское легковой автомобиль влетел под грузовой фургон, после чего произошло возгорание. Очевидцы выложили видео и фото ДТП в соцсетях.