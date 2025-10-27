Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Автомобиль влетел под грузовик и загорелся на трассе Курган-Тюмень. Фото, видео

27 октября 2025 в 15:40
ДТП с возгоранием произошло на трассе Курган-Тюмень

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Курганской области произошло ДТП с возгоранием на трассе в тюменском направлении. Недалеко от села Белозерское легковой автомобиль влетел под грузовой фургон, после чего произошло возгорание. Очевидцы выложили видео и фото ДТП в соцсетях.

«Автомобиль вспыхнул после столкновения на трассе. <…> Авария произошла накануне в Белозерском округе, возле деревни Березово», — сообщается в паблике «Интересный Курган» соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, легковой автомобиль врезался в грузовик, после чего транспортные средства охватил огонь. Авария произошла в 60 км от Кургана в сторону Тюмени.

Автомобиль влетел под грузовик на трассе Курган - Тюмень

Фото: ВК Интересный Курган

Редакция запросила информацию в Госавтоинспекции региона. Ответ ожидается.



Материал из сюжета:

Резонансные ДТП в Курганской области

