07 мая 2025

Крупная уральская сеть магазинов одежды закрывается

Уральская сеть магазинов Profmax прекращает свое существование
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания прекращает свою деятельность в мае
Компания прекращает свою деятельность в мае Фото:

Уральская сеть магазинов одежды и обуви Profmax объявила о полном прекращении деятельности в мае 2025 года. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.

«Торговая сеть PROFMAX прекращает свою деятельность в мае 2025 года. Спасибо, что были с нами!», — говорится в сообщении компании.

В магазинах, которые остались в Екатеринбурге и в Каменске-Уральском Profmax объявили распродажу. При этом возможность заказа их продукции на  маркетплейсах остается.

Profmax — это сеть магазинов одежды и обуви, основанная в Екатеринбурге. Компания начала свою деятельность в 1995 году, когда был открыт первый магазин под названием «СпортМакси». В 2013 году организация провела ребрендинг и изменила название на Profmax.

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Уральская сеть магазинов одежды и обуви Profmax объявила о полном прекращении деятельности в мае 2025 года. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании. «Торговая сеть PROFMAX прекращает свою деятельность в мае 2025 года. Спасибо, что были с нами!», — говорится в сообщении компании. В магазинах, которые остались в Екатеринбурге и в Каменске-Уральском Profmax объявили распродажу. При этом возможность заказа их продукции на  маркетплейсах остается. Profmax — это сеть магазинов одежды и обуви, основанная в Екатеринбурге. Компания начала свою деятельность в 1995 году, когда был открыт первый магазин под названием «СпортМакси». В 2013 году организация провела ребрендинг и изменила название на Profmax.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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