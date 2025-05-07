Крупная уральская сеть магазинов одежды закрывается

Уральская сеть магазинов одежды и обуви Profmax объявила о полном прекращении деятельности в мае 2025 года. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.
«Торговая сеть PROFMAX прекращает свою деятельность в мае 2025 года. Спасибо, что были с нами!», — говорится в сообщении компании.
В магазинах, которые остались в Екатеринбурге и в Каменске-Уральском Profmax объявили распродажу. При этом возможность заказа их продукции на маркетплейсах остается.
Profmax — это сеть магазинов одежды и обуви, основанная в Екатеринбурге. Компания начала свою деятельность в 1995 году, когда был открыт первый магазин под названием «СпортМакси». В 2013 году организация провела ребрендинг и изменила название на Profmax.
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