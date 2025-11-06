Челябинская область стала лидером по росту онлайн-торговли

Рынок онлайн-торговли в регионе резко вырос за три года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области объем рынка онлайн-торговли увеличился в 13,6 раза за три последних года — сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Сбера и сервиса аналитики для маркетплейсов MPSTATS.

«Кроме Челябинской области также лидерами развития торговли в интернете в период 2023-2025 годов стали Республика Саха (Якутия) — рост в 12,3 раза, Башкортостан — в 9,3 раза, Татарстан — в 7,8 раза. В Москве рост значительно медленнее — в 6,8 раза, что указывает на насыщение рынка в столице», — говорится в исследовании Сбера и сервиса аналитики для маркетплейсов MPSTATS.

Как отметил директор по развитию электронной коммерции транспортной Компании КИТ Константин Дербенев, сейчас зафиксировано смещение фокуса электронной торговли в сторону регионов. Это устойчивая тенденция, которая будет определять развитие рынка в ближайшие годы.

«В регионах растет покупательная способность и цифровая грамотность населения. Люди все увереннее совершают покупки онлайн, а бизнес реагирует на этот запрос — открывает склады в регионах, налаживает логистические цепочки, адаптирует маркетинговые стратегии. Ключевую роль играет развитие инфраструктуры», — сообщил Дербенев.

Как отметил Дербенев, еще лет пять назад доставка в небольшой город могла занимать недели и стоить неоправданно дорого. Сегодня же благодаря сети распределительных центров и партнерских ПВЗ сроки сократились до 2-3 дней, а стоимость доставки стала доступной для массового потребителя.