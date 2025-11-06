Застройщик в Миассе на год отложил сдачу дома дольщикам

Дольщики больше года ждут сдачи квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе Челябинской области дольщики строящегося дома №84 по улице Макеева потребовали как можно скорее выдать им ключи от квартир. Они рассказали, что застройщик сдвинул сроки сдачи дома уже на год и все это время горожане вынуждены платить ипотеку и снимать квартиры.

«Мы обеспокоены умышленным затягиванием сроков сдачи. Застройщик бесконечно переносит сроки строительства, есть информация о том, что он не оплачивает счета за уже выполненные работы», — рассказали дольщики в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Многие дольщики приобрели квартиры в стрящемся доме, который обещали сдать еще год назад. Сейчас семьи с детьми не только платят ипотеки, но и снимают жилье. По их словам, очередной срок сдачи дома назначен на конец декабря текущего года. Как пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Миасса, поскольку мэрия не является стороной договора, она законодательно не может повлиять на ситуацию. Однако подрядчик сообщил о намерении сдать объект уже в ноябре.

