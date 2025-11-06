Логотип РИА URA.RU
Общество

Охват занимающихся спортом в Челябинской области выше среднероссийского

06 ноября 2025 в 17:07
Текслер рассказал о спортивных планах Челябинской области

Фото: Правительство Челябинской области © URA.RU

В Челябинской области спортом регулярно занимаются около двух миллионов человек — охват выше среднероссийского. Об этом на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре заявил губернатор Алексей Текслер. 

«Мы занимаемся развитием инфраструктуры, вовлечением в спорт всех возрастов — от детей и юношества до людей старшего возраста, которые тоже с удовольствием занимаются спортом. У нас до двух миллионов человек регулярно занимаются спортом. Охват занимающихся спортом у нас выше среднероссийского», — подчеркнул Текслер во время проведения экскурсии по стенду региона для заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и министра спорта России Михаила Дегтярева. 

При этом, стоит задача — увеличить охват занимающихся. Для этого в регионе особое внимание уделяется спортивной инфраструктуре. В 2019-2024 годах в Челябинской области построили и капитально отремонтировали 137 спортивных объектов.

Завершится деловая программа форума заседанием, участие в котором примет президент России Владимир Путин. Главными темами для обсуждения станут детско-юношеский спорт и развитие тренерского потенциала в стране.

Посетители стенда Челябинской области на форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре могут сыграть за «Трактор» или «Металлург». В зоне «Южноуральское дерби» посетителей ждет настольный хоккей, а сама она украшена символикой двух хоккейных команд региона.

На форуме ранее был дан старт регистрации на Х юбилейный легкоатлетический пробег «Парижский полумарафон». Популярность забега растет с каждым годом, отметил Текслер. 

