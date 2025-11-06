Сожителя челябинки, убившей маленького сына наркотой, будут судить за грабеж

Владимир Иванов предстанет перед судом за грабеж Фото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) за грабеж будут судить Владимира Иванова — он жил с женщиной, задержанной за убийство двухгодовалого сына путем ввода в его организм наркотиков. Об этом, не называя имен и фамилий, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Обвиняемый являлся участником выпуска программы „За гранью“ от 09 апреля 2025 года „Успокоила насмерть“, где публично обвинил бывшую сожительницу в убийстве их совместного малолетнего сына путем введения наркотика. При этом сам и его сожительница также являются постоянными потребителями наркотических средств», — отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

Иванов попал под следствие в сентябре. Предваритльно, у дома по улице Ровной в Миассе он напал на незнакомую 16-летнюю девушку и силой отобрал у нее мобильный телефон.

«Прокуратура Миасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „г“ ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия). Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Мать убитого ребенка находится под следствием с января. Изначально рассматривалась версия, что он умер от врожденных заболеваний. Но экспертиза установила, что младенец скончался от отравления наркотиками. Мать ребенка призналась, что вводила ему запрещенные вещества, пытаясь успокоить.