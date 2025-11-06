В Магнитогорске задержали убийцу, чью жертву нашли завернутой в ковер

Подозреваемый был оперативно задержан Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске сотрудники полиции и следственного комитета оперативно выявили и задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чей труп нашли завернутым в ковер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах региональных ведомств.

«Задержанный пояснил, что во время совместного распития спиртных напитков у него с потерпевшим произошел конфликт. В результате ссоры подозреваемый нанес несколько ударов, один из которых пришелся в область головы. Спустя несколько дней, чтобы скрыть следы преступления, он приобрел тачку, завернул тело в ковер и попытался его вывезти. Однако, когда мужчина выносил тело на улицу, его заметил сосед. Оставив труп, подозреваемый скрылся с места происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В пресс-службе СКР по региону отметили, что личность подозреваемого была установлено в кратчайшие сроки. Он признался в содеянном.

«Следователь Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого 50-летнего местного жителя, подозреваемого по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о предъявлении обвинения фигуранту и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, продолжается проведение следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Труп нашли утром 6 ноября во дворе дома № 9 по улице Завенягина. Он был завернут в ковер. Жители дома сразу вызвали оперативные службы и сами начали отслеживать камеры видеонаблюдения. Одна из камер запечатлела незнакомого мужчину, заклеившего ее «глазок».