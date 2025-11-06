В челябинской деревне сохранят здание клуба для кружков и концертов

В деревне созранят здание клуба для кружков и концертов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители деревни Ташкинова Нязепетровского района Челябинской области попросили сохранить местный клуб, где работают кружки и проводятся различные мероприятия. В администрации района URA.RU рассказали, что намерены сделать с объектом культуры.

«С января 2026 года Ташкиновский клуб прекратит своё существование в связи с оптимизацией работы учреждений культуры. Нам не безразлична судьба нашего клуба, прошу не закрывать наш любимый клуб», — просят местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Сельчане рассказали, что клуб работает более 50 лет, там проводят мероприятия, концерты, дискотеки. Дети здесь занимаются в кружках.

«Коллектив „Надежда“ является активным участником фестивалей и конкурсов в районе, получают призовые места, мы ими очень гордимся! Прошу не оставлять жителей деревни Ташкинова без единственного очага культуры, умрёт клуб — умрёт деревня», — переживают сельчане.

В администрации района URA.RU рассказали, что несмотря на то, что в деревне проживает всего 135 человек, они намерены сохранить здание клуба. При этом в нем работали всего два человека — заведующая и технический сотрудник.

«Понимаем обеспокоенность жителей села и ценим их активную позицию. К сожалению, при таком низком количестве населения сложно сохранить то количество учреждений культуры, которое было в селах в прошлом, когда здесь было много жителей. Однако это здание остается в собственности округа, его не планируют выставлять на торги. Жители смогут и дальше проводить мероприятия, организовывать кружки, встречи и концерты самодеятельности», — сообщили в пресс-службе администрации района.