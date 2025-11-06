Стало известно, когда в Тюмени откроют горнолыжные склоны
13 ноября в Тюмени стартует горнолыжный сезон на Воронинских горках
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Три горнолыжных склона на Воронинских горках в Тюмени заработают уже через неделю. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила администратор центра спорта и отдыха.
«Хотим открыться на следующей неделе, ориентировочно 13 ноября. Но, конечно, все будет сильно зависеть от погоды. Активное формирование снежного покрова на склонах ведется уже несколько дней благодаря работе снегогенераторов», — поделилась администратор.
По ее словам, склоны начнут раскатывать в эти выходные 8 и 9 ноября. Процесс раскатки — утрамбовывание, выравнивание и уплотнение снега специальной техникой — это ключевой этап перед открытием для безопасного и комфортного катания.
Другой известный горнолыжный комплекс города, «Кулига Парк», планирует начать свой сезон в период с 9 по 14 декабря. Точная дата открытия горнолыжного курорта «Алемасова», который находится в 15 минут от Тобольска пока неизвестна. Как сообщила URA.RU администратор Вера, спуски только начали напылять снегогенераторами. Ранее стало известно, что в Тюмени начали возводить главный каток города. На «Цветном бульваре» территорию «Улетного катка» уже огородили строители.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!