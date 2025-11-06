Стало известно, когда в Тюмени откроют горнолыжные склоны

13 ноября в Тюмени стартует горнолыжный сезон на Воронинских горках Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Три горнолыжных склона на Воронинских горках в Тюмени заработают уже через неделю. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила администратор центра спорта и отдыха.

«Хотим открыться на следующей неделе, ориентировочно 13 ноября. Но, конечно, все будет сильно зависеть от погоды. Активное формирование снежного покрова на склонах ведется уже несколько дней благодаря работе снегогенераторов», — поделилась администратор.

По ее словам, склоны начнут раскатывать в эти выходные 8 и 9 ноября. Процесс раскатки — утрамбовывание, выравнивание и уплотнение снега специальной техникой — это ключевой этап перед открытием для безопасного и комфортного катания.

