Тюменские фискалы ополчились против строительных компаний

В Тюменской области за октябрь выставлено больше двадцати исков от Федеральной налоговой службы в адрес малых предприятий, связанных со строительством и сопутствующими сферами. Информация об исках размещена в системе электронного правосудия.

«Принято и зарегистрировано больше 20 исков, во всех случаях истец — Федеральная налоговая служба. Ответчики в большинстве случаев работают в сфере строительства, монтажа инженерных систем, сопутствующих работ. Иски пока не приняты в производство», — показывает анализ картотеки арбитражных дел.

По словам экспертов, активизация налоговых органов к концу года является традиционной ситуацией. «Четвертый квартал традиционно является периодом подведения итогов и планирования работы на следующий год. Налоговые органы в это время активнее работают с проблемной задолженностью, что естественно в рамках их полномочий как уполномоченного органа в делах о банкротстве. Важно понимать, что с 2024 года ФНС не требуется получать отдельное судебное решение для подачи заявления о банкротстве — достаточно решения налогового органа, что делает процедуру оперативнее», — пояснил агентству частный инвестор Федор Сидоров.

Он уточнил, что средняя доля удовлетворенных требований в процедурах банкротства в первом полугодии 2025 года выросла до 12,24% против 9,04% в 2024 году. «Это говорит об улучшении качества банкротных процедур», — отметил эксперт. Он добавил, что нынешняя ситуация с банкротствами отражает здоровые процессы в экономике: слабые и неэффективные компании уходят с рынка, освобождая место для более конкурентоспособных игроков.