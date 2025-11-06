В тюменской Зареке изымут землю и имущество ради КРТ
Объекты попали в зону реновации
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Ради комплексного развития территорий в районе улиц 2-я Луговая — Береговая в Тюмени проведут изъятие земли и недвижимости на улице Земляной вал. Информация опубликована на сайте мэрии.
«Администрация города сообщает о выявлении лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц 2-я Луговая — Береговая. Имущество расположено по адресам: улица Земляной вал, дом 10, дом 10к4, дом 10к6, дом 10 строение 7», — говорится в документе.
Ранее URA.RU писало, что под КРТ также попали объекты в границе улиц Дамбовская — Мельникайте. Там изымут гаражи.
