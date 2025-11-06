Логотип РИА URA.RU
В тюменской Зареке изымут землю и имущество ради КРТ

В Тюмени ради реновации изымут участки и недвижимость на улице Земляной вал
06 ноября 2025 в 18:36
Объекты попали в зону реновации

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ради комплексного развития территорий в районе улиц 2-я Луговая — Береговая в Тюмени проведут изъятие земли и недвижимости на улице Земляной вал. Информация опубликована на сайте мэрии.

«Администрация города сообщает о выявлении лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц 2-я Луговая — Береговая. Имущество расположено по адресам: улица Земляной вал, дом 10, дом 10к4, дом 10к6, дом 10 строение 7», — говорится в документе.

Ранее URA.RU писало, что под КРТ также попали объекты в границе улиц Дамбовская — Мельникайте. Там изымут гаражи.

