В тюменской Зареке изымут землю и имущество ради КРТ

Объекты попали в зону реновации Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ради комплексного развития территорий в районе улиц 2-я Луговая — Береговая в Тюмени проведут изъятие земли и недвижимости на улице Земляной вал. Информация опубликована на сайте мэрии.

«Администрация города сообщает о выявлении лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц 2-я Луговая — Береговая. Имущество расположено по адресам: улица Земляной вал, дом 10, дом 10к4, дом 10к6, дом 10 строение 7», — говорится в документе.