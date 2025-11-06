URA.RU публикует видеозапись нападения на сотрудников администрации Тобольского района

После инцидента женщина была задержана силовиками Фото: Илья Московец © URA.RU

Напавшая на охрану администрации Тобольского района женщина оказалась пенсионеркой. Во время инцидента, который произошел 5 ноября, она несколько раз пыталась ударить и сотрудников госучреждения. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он передал в редакцию видеозапись ЧП.

«Пожилая женщина вела себя очень агрессивно. Она бросалась на людей и требовала соединить ее с Владимиром Путиным. Сначала от действий тоболячки пострадала сотрудница охраны, затем она несколько раз пыталась ударить мужчину», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Из кадров видеозаписи инцидента следует, что женщина действительно агрессивно себя вела и требовала, чтобы ее соединили с Путиным. Инсайдер агентства уточнил, что в конце концов буйную посетительницу удалось успокоить. Приезда силовиков она дожидалась, сидя на стуле. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

