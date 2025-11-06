Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

URA.RU публикует видеозапись нападения на сотрудников администрации Тобольского района

Напавшая на администрацию Тобольского района женщина оказалась пенсионеркой
06 ноября 2025 в 16:30
После инцидента женщина была задержана силовиками

Фото: Илья Московец © URA.RU

Напавшая на охрану администрации Тобольского района женщина оказалась пенсионеркой. Во время инцидента, который произошел 5 ноября, она несколько раз пыталась ударить и сотрудников госучреждения. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он передал в редакцию видеозапись ЧП.

«Пожилая женщина вела себя очень агрессивно. Она бросалась на людей и требовала соединить ее с Владимиром Путиным. Сначала от действий тоболячки пострадала сотрудница охраны, затем она несколько раз пыталась ударить мужчину», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Из кадров видеозаписи инцидента следует, что женщина действительно агрессивно себя вела и требовала, чтобы ее соединили с Путиным. Инсайдер агентства уточнил, что в конце концов буйную посетительницу удалось успокоить. Приезда силовиков она дожидалась, сидя на стуле. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что 5 ноября в здание администрации Тобольского района ворвалась агрессивная женщина, которая сначала потребовала отвести ее к президенту России Владимиру Путину, а затем напала на сотрудницу охраны. В результате инцидента никто не пострадал.

Комментарии (1)
  • сознательный гражданин
    06 ноября 2025 16:43
    несчастные пенсионеры-безбожники, не понимающие, что происходит, и у которых от происходящего вокруг едет крыша...
