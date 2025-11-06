Логотип РИА URA.RU
«Их имена навсегда в наших сердцах»: тюменцам вручили награды погибших на СВО родных

В Тюмени награды погибших на СВО военных передали их родственникам
06 ноября 2025 в 19:10
Фото: Илья Московец © URA.RU

В администрации Тюмени прошла церемония передачи наград, которых участники СВО были удостоены посмертно. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Максим Афанасьев.

«Готовясь к церемонии, я имел возможность ознакомиться с биографиями героев. Каждый из них проявил невероятное мужество и отвагу, защищая нашу Родину. Их имена навсегда останутся в истории страны и города, а в наших сердцах — как живое воплощение настоящего героизма и патриотизма», — написал глава администрации.

Медаль Жукова, которая указом президента РФ Владимира Путина была присвоена Александру Пахневу, передали супруге погибшего бойца. Также ордена Мужества передали родственникам еще 11 военных, погибших на СВО: Константина Кожина, Ильи Тимкина, Евгения Авдеева, Андрея Беззатеева, Наураза Гаджиева, Владимира Дундукова, Евгения Малиновского, Александра Самойлова, Владислава Сутягина, Руслана Чапарова и Василия Шабалина.

