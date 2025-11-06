«Их имена навсегда в наших сердцах»: тюменцам вручили награды погибших на СВО родных

В администрации Тюмени прошла церемония передачи наград, которых участники СВО были удостоены посмертно. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Максим Афанасьев.

«Готовясь к церемонии, я имел возможность ознакомиться с биографиями героев. Каждый из них проявил невероятное мужество и отвагу, защищая нашу Родину. Их имена навсегда останутся в истории страны и города, а в наших сердцах — как живое воплощение настоящего героизма и патриотизма», — написал глава администрации.