В Тюмени целый район остался без горячей воды и отопления

В Тюмени из-за аварии отключили горячую воду и отопление на Лесобазе
06 ноября 2025 в 17:38
В худшем случае без тепла тюменца предстоит провести еще 15 часов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени жители района Лесобаза остались без отопления и горячей воды. Причина в аварии на улице Харьковской. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании УСТЭК.

«Да, отключение подтверждаем. Зафиксировано повреждение на теплосети по улице Харьковской. Предварительный прогноз по включению: 08:55 7 ноября», — рассказали в компании.

Там отметили, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу тепла и горячей воды в максимально сжатые сроки. Ранее URA.RU писало, что утром 4 ноября в Тюмени произошла авария на теплотрассе, из-за чего тепло и горячая вода исчезли в 11 домах на Малыгина, Салтыкова-Щедрина и Седова. Однако уже к 16:30 того же дня подача ресурсов была восстановлена.

