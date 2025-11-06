В Тюмени целый район остался без горячей воды и отопления
В худшем случае без тепла тюменца предстоит провести еще 15 часов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюмени жители района Лесобаза остались без отопления и горячей воды. Причина в аварии на улице Харьковской. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании УСТЭК.
«Да, отключение подтверждаем. Зафиксировано повреждение на теплосети по улице Харьковской. Предварительный прогноз по включению: 08:55 7 ноября», — рассказали в компании.
Там отметили, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу тепла и горячей воды в максимально сжатые сроки. Ранее URA.RU писало, что утром 4 ноября в Тюмени произошла авария на теплотрассе, из-за чего тепло и горячая вода исчезли в 11 домах на Малыгина, Салтыкова-Щедрина и Седова. Однако уже к 16:30 того же дня подача ресурсов была восстановлена.
