В Тюмени целый район остался без горячей воды и отопления

В Тюмени жители района Лесобаза остались без отопления и горячей воды. Причина в аварии на улице Харьковской. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании УСТЭК.

Там отметили, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу тепла и горячей воды в максимально сжатые сроки. Ранее URA.RU писало, что утром 4 ноября в Тюмени произошла авария на теплотрассе, из-за чего тепло и горячая вода исчезли в 11 домах на Малыгина, Салтыкова-Щедрина и Седова. Однако уже к 16:30 того же дня подача ресурсов была восстановлена.