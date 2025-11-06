Тюменцы не могут быстро добраться до дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени центр парализован пробками: «стоят» Ленина, Челюскинцев, Герцена и другие улицы. Также заторы наблюдаются и дальше, на восток города. Данные представлены на сервисе «Яндекс Пробки».

«Тюмень, 6 ноября, 18:45. Пробки восемь баллов. Заторы на Челюскинцев, Ленина, Герцена, Орджоникидзе, Осипенко, Профсоюзной, Республики, Максима Горького», — следует из данных сервиса.

Также «стоят» 50 лет Октября, Мельникайте, Харьковская, Мориса Тореза, 50 лет ВЛКСМ. Подробнее — на карте.

