Центр Тюмени парализован пробками. Скрин
Тюменцы не могут быстро добраться до дома
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени центр парализован пробками: «стоят» Ленина, Челюскинцев, Герцена и другие улицы. Также заторы наблюдаются и дальше, на восток города. Данные представлены на сервисе «Яндекс Пробки».
«Тюмень, 6 ноября, 18:45. Пробки восемь баллов. Заторы на Челюскинцев, Ленина, Герцена, Орджоникидзе, Осипенко, Профсоюзной, Республики, Максима Горького», — следует из данных сервиса.
Также «стоят» 50 лет Октября, Мельникайте, Харьковская, Мориса Тореза, 50 лет ВЛКСМ. Подробнее — на карте.
Пробки оцениваются в 8 баллов
Фото: скрин из сервиса «Яндекс Пробки»
