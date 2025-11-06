Логотип РИА URA.RU
В Тюмени под окнами многоэтажки обнаружено тело мужчины

06 ноября 2025 в 19:35
Подробности происшествия неизвестны (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени под окнами многоэтажки в микрорайоне Ново-Патрушево обнаружили тело мужчины. Об этом тюменцы сообщили в соцсетях.

«Улица Константина Посьета, 11к1, четвертый подъезд», — такой пост появился в telegram-канал «Тюмень с огоньком». Сообщение проиллюстрировано фотографией.

На снимке можно увидеть накрытое тело человека, лежащее на тротуаре. На месте работают сотрудники следственного комитета. Как рассказали в ведомстве, по факту гибели мужчины организована проверка. Следов криминальной смерти на теле не обнаружено.

