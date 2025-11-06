В Тюмени под окнами многоэтажки обнаружено тело мужчины

Подробности происшествия неизвестны (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени под окнами многоэтажки в микрорайоне Ново-Патрушево обнаружили тело мужчины. Об этом тюменцы сообщили в соцсетях.

«Улица Константина Посьета, 11к1, четвертый подъезд», — такой пост появился в telegram-канал «Тюмень с огоньком». Сообщение проиллюстрировано фотографией.