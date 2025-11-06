Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пьяных водителей в Тюмени начали ловить новым способом

В Тюмени появились мобильные группы ДПС по поиску пьяных водителей
06 ноября 2025 в 18:32
Каждые выходные на дорогах Тюменской области проходят рейды по поиску пьяных водителей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени изменили подход к борьбе с пьяным вождением: теперь наряду с проведением «сплошных» проверок, в городе дежурят мобильные группы ДПС, которые целенаправленно ищут нетрезвых автолюбителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

«По выходным и в праздничные дни на дорогах Тюмени по-прежнему проводятся „сплошные“ проверки водителей на трезвость. Кроме того, работа в этом направлении ведется группами нарядов ДПС. Это когда в одной связке дежурят два-три экипажа ГАИ, которые могут как устраивать свои „сплошные“ проверки, так и точечно останавливать водителей. Такой подход уже показал свою эффективность», — рассказали агентству в управлении ГАИ Тюменской области.

Там добавили, что группы нарядов ДПС в Тюмени работают не только по пьяным водителям, они также выявляют другие нарушения ПДД. Например, связанные с неправильной перевозкой детей.

В пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции добавили, что в период длинных выходных со 2 по 4 ноября в Тюменской области были задержаны 44 нетрезвых водителя. Ранее URA.RU писало о том, что с начала года в результате ДТП с участием пьяных автолюбителей на дорогах региона погибли 34 человека.

