В Тюменской области не дали утонуть пожилому мужчине
Рыбалка на тонком льду чуть не привела к трагедии
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Пожилой рыбак провалился под лед и чуть не утонул. Спасли мужчину очевидцы и прибывшие на место медики. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.
«77-летний мужчина рыбачил на пруду и провалился под лед. Спасли его очевидцы: пока один из них вызывал экстренные службы и бежал за лестницей в ближайшую деревню, другие сумели достать мужчину на берег. Прибывшие медики скорой диагностировали у пострадавшего признаки утопления, переохлаждение и шок», — рассказали в депздраве.
Врачи стабилизировали пульс и давление у пострадавшего и увезли его в стационар. Медики напоминают: при утоплении, если человек в сознании или без, но у него есть пульс и пострадавший дышит, то его нужно посадить с наклоном вперед или уложить на бок, накрыв одеялом. Если пульса и дыхания нет — приступайте к непрямому массажу сердца и вызывайте помощь, первым делом сообщив адрес.
