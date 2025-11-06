В Тюменской области не дали утонуть пожилому мужчине

Рыбалка на тонком льду чуть не привела к трагедии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожилой рыбак провалился под лед и чуть не утонул. Спасли мужчину очевидцы и прибывшие на место медики. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«77-летний мужчина рыбачил на пруду и провалился под лед. Спасли его очевидцы: пока один из них вызывал экстренные службы и бежал за лестницей в ближайшую деревню, другие сумели достать мужчину на берег. Прибывшие медики скорой диагностировали у пострадавшего признаки утопления, переохлаждение и шок», — рассказали в депздраве.